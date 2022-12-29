Nazilli Devlet Hastanesi’nde uzun zamandır hayali kurulan anjiyo ünitesi faaliyete geçerken, hastaneye kazandırılan anjiyo ünitesinde ilk operasyon şehit annesine yapıldı.

Nazilli Devlet Hastanesi’nde uzun zamandır hayali kurulan anjiyo ünitesi faaliyete geçerken, hastaneye kazandırılan anjiyo ünitesinde ilk operasyon şehit annesine yapıldı.

Nazilli Devlet Hastanesi’nde hizmete giren Anjiyo Ünitesi hayata geçirilerek Nazilli ve çevresine kardiyak ve vasküler cerrahi alanında kaliteli, özellikli tanı ve tedavi imkanı sağlamaya başlandı. Vatandaşların çevre illere sevk edilmesinin önüne geçilmesi amacıyla hizmete açılan Anjiyografi Ünitesi’nin ilk hastası ise şehit annesi oldu. Hidayet Mammacıoğlu, Burak Yüksel, Cansu Acar, Hamza Kalkancı, Muhammet İçöz ve Mustafa Kurşun’dan oluşan ekip tarafından yaklaşık bir saat süren operasyonla sağlığına tekrar kavuşan 55 yaşındaki Müşerref Tosun, ekibe ve hastane yönetimine teşekkür etti. Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Necati Akkaya ve hastane yönetiminin takip ettiği operasyonun ardından servise alınan Müşerref Tosun yaşadığı anları anlattı.

"Doktorlarıma ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum"

Oğlu Mehmet Ali Tosun’u 2010 yılında şehit verdiğini ifade eden Müşerref Tosun, "Oğlumu 2010 yılında Hakkari’de asker iken teskeresine 2 ay kala şehit verdim. Daha önce başka yerde anjiyo olmuştum. Şimdi ise acilden stent takılması için operasyona alınınca ameliyatımı burada gerçekleştirdiler. Yaklaşık bir saat sürdü ve çok az bir acı hissettim. Doktorlarıma ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sağlığıma kavuşacağım için çok mutluyum. Herkeste Allah razı olsun” dedi.

"Buranın böyle bir teknolojiye sahip olduğunu bilmiyorduk"

Tosun’un kızı Fatma Tosun da hastane yönetimine ve doktorlara teşekkür ederek, "Annem daha önce anjiyoyu Atatürk Devlet Hastanesi’nde olmuştu. Şimdi ise stent için Nazilli Devlet Hastanesi’ne geldik. Doktorumuz bizi buraya yönlendirerek operasyonu burada gerçekleştirdi. Buranın böyle bir teknolojiye sahip olduğunu bilmiyorduk. Çok memnun kaldık. İnşallah tüm Nazilli halkı olmak üzere tüm Aydın halkı buradan memnun kalır” ifadelerini kullandı.

"Donanımı ve ortamı çok iyi bir yer"

Operasyonu gerçekleştiren doktorlardan Uzman Dr. Mustafa Kurşun, “Hastamızın 2 hafta kadar önce ciddi bir kalp krizi ile Aydın’da ilk operasyonu gerçekleştirmiştik. Şimdi de stent takmak için operasyona aldık. Yarın da taburcu edeceğiz. Ünitemiz aslında standart bir salon olmasına rağmen donanımı ve ortamı çok iyi bir yer. Burada her koşulumuz çok iyi. Hastanemiz açısından çok iyi bir durum. Günde ortalama 20-25 hastaya operasyon yapabilecek durumdayız" diye konuştu.

"Hastalarımıza ışık olmak, ümit olmak, şifa olmak çok önemli"

Nazilli Devlet hastanesi Başhekimi Uzm.Dr. Necati Akkaya da, “Biz Nazilli Devlet Hastanesi olarak bugün çok heyecanlıyız. İlk tanısal anjiyomuzu geçtiğimiz 5 Eylül’de yapmıştık. Bugün de Aydın Devlet Hastanesi ve Mustafa beyin destekleri ile 2. anjiyo günümüzü yaşıyoruz. İnşallah bu çalışmalar devam edecek. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Hastalarımıza ışık olmak, ümit olmak, şifa olmak çok önemli” dedi.