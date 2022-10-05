Nazilli Devlet Hastanesi’nde 1-7 Ekim Emzirme Haftası etkinlikleri çerçevesinde ‘Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları’ farkındalık etkinliği düzenlendi.

Nazilli Devlet Hastanesi’nde 1-7 Ekim Emzirme Haftası etkinlikleri çerçevesinde ‘Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları’ farkındalık etkinliği düzenlendi.

Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimvekili Necati Akkaya, Sağlık Hizmetleri Müdürü Sermin Volaka ve Çocuk Hekimi Yılmaz Taşkıran’ın katkılarıyla emzirme hemşireleri ve gebe okulu hemşireleri tarafından düzenlenen etkinlikte anneler ve anne adayları emzirme ile ilgili bilinçlendirilerek farkındalık oluşturuldu. Anne sütüyle beslemenin tüm dünyada yaygınlaşması ve bebeklerin beslenmesinde gelişim sağlanması için 170 ülkede kutlanan ve her yıl bebeğin anne sütüyle buluşma zamanından ilham alınarak kutlanan etkinlikte, gebelere ve annelere anne sütünün, anne ile bebek arasında bağ kurmayı sağladığı, bebeğin ilk aşısı olduğu ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği, enfeksiyonlardan koruduğu anne sütü, bebeğin ilk 6 ay ihtiyacı olan protein, yağ, demir, vitamin gibi her türlü besin değerine içeren ideal besin kaynağı olduğu ifade edildi. Anne sütü ve emzirmenin önemi konusunda bilgilendirilen anneler, emzirmenin anneyi yumurtalık ve meme kanserinden koruduğu anlatılarak, emziren annenin doğum öncesi sağlığına ve kilosuna daha kolay kavuştuğu vurgulandı.