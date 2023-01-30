Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Nazilli ziyareti öncesi 82 mahallenin muhtarı ile istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Nazilli ziyareti öncesi 82 mahallenin muhtarı ile istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Nazilli mitingine yoğun bir katılım beklediklerini ifade eden Başkan Özcan, “Cumhurbaşkanımız Aydın mitingini hem Kuşadası hem de Nazilli’de yapacağı ziyaretlerle gerçekleştirecek. Saat ve yer konusu henüz netleşmedi. Cumhurbaşkanımız onay verdiğinde sizlerle detayları paylaşacağız. Nazilli’nin bir hedefi var. Ülkenin cumhurbaşkanını karşılamak hayatımızda bir kere olacak bir iş. Bizler için bu ilki olacak. Bunu en güzel şekilde yerine getirmek istiyoruz. Nazilli’de 160 bin kişi yaşıyor. Vatandaşlarımızın yoğun bir katılım gerçekleştireceğini düşünüyoruz. Bu meydan tarihinde ilk kez böylesine bir kalabalık görecek. Cumhurbaşkanımızın Nazillimize gelmesi bizler için büyük bir nimet. Bizleri sağ olsunlar kırmadılar. Kendilerini memleketimizde ağırlayacak olmaktan büyük mutluluk ve heyecan duyuyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Aydın mitingini koordine etmek için Nazilli’ye gelen AK Parti Bölge Koordinatörü Berk Mersinli, " Dün itibariyle hazırlıklara başladık. Aydın, Nazilli ve Kuşadası’nda mitingleri olacak. Öncelikli olarak bütün muhtarlarımızı davet ediyoruz. Bölgede tüm hazırlıkları en ince detayına kadar gerçekleştiriyoruz. Tüm bölge halkını cumhurbaşkanımızın Aydın, Nazilli ve Kuşadası mitinglerine davet ediyoruz” diye konuştu.

Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın ev sahipliğinde Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya; AK Parti Bölge Koordinatörü Berk Mersinli, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak, MHP Nazilli Belediye Meclis Üyesi Mustafa Akkaya ve mahalle muhtarları katıldı.