TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Eşin Group Nazilli Belediyespor ligde oynayacağı son maçın hazırlıklarına başladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta ye alan Eşin Group Nazilli Belediyespor 2022-2023 sezonun 37. haftasını bay takım olarak geçirecek. Siyah beyazlılar yılın son maçında 20 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00’te Nazilli Şehir Stadında oynayacağı Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı. Futbolcular 2 günlük izinin ardından Teknik Direktör Mesut Toros ve yardımcıları gözetiminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk spor kompleksinde gerçekleştirilen haftanın ilk antrenmanı ile çalışmaların startını verdi.