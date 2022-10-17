Eşin Gorup Nazilli Belediyespor Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda 19 Ekim Çarşamba günü saat 14.00’ da Nazilli şehir stadında oynayacağı Arnavutköy Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı.

Eşin Gorup Nazilli Belediyespor Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda 19 Ekim Çarşamba günü saat 14.00’ da Nazilli şehir stadında oynayacağı Arnavutköy Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı.

Naz Naz‘ da futbolcular ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra İnegöl spor karşılaşmasında belirli süre yer alan oyuncular yenileme antrenmanı yaparken, diğer oyuncular da kendileri için hazırlanmış program dahilide günün antrenmanını tamamladı.