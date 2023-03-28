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Eşin Group Nazilli Belediyespor’da İnegölsor karşılaşması öncesinde 3 eksik var. Geçtiğimiz hafta Bayburt spor karşılaşmasında gördükleri sarı kartlar sonrasında 4. sarı kart sınırını dolduran Mehmet Ersavaş ve Bilal Ceylan ile diz ameliyatı sonrasında tedavisine devam edilen Cemal Şener kadrodaki yerlerini alamayacak.

Eşin Group Nazilli Belediyespor, 29 Mart Çarşamba günü saat 14.00’te Nazilli şehir stadında oynayacağı İnegölspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Mesut Toros ve yardımcıları gözetiminde gerçekleştirilen son ter antrenmanı ile çalışmalarını tamamlayan siyah beyazlı ekip, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Eşin Group Nazilli Belediyespor, 29 Mart Çarşamba günü Nazilli şehir stadında oynayacağı İnegölspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

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