TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Eşin Group Nazilli Belediyespor ligde oynayacağı son maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta yer alan Eşin Group Nazilli Belediyespor 2022-2023 sezonun 37. haftasını bay takım olarak geçiriyor. Siyah beyazlılar yılın son maçında 20 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00’te Nazilli Şehir Stadı’nda oynayacağı Bursaspor müsabakası hazırlıklarını sürdürüyor. Gerçekleştirilen antrenmanda ısınma çalışması sonrasında 5’e 2 top kapma oyunu oynayan futbolcular, antrenmanlarını tamamladı.