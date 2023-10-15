Türkiye Voleybol Federasyonu Büyükler 2. Ligi 2023-2024 sezonunda şampiyonluk mücadelesi veren Nazilli Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Muğla Göcek Erkek Voleybol Takımı’nı kendi sahasında 3-0 mağlup etti.

Maçın tamamında etkili bir oyun sergileyen Nazilli Belediyespor Voleybol Takımı, yeni sezona güçlü başladı. Baş Antrenör Süleyman Bozkan gözetiminde iyi bir hazırlık dönemi geçiren takım, taraftarların da yoğun desteğiyle ilk maçında rakibine nefes aldırmadı. Maçı yakından takip eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, son set sayısının ardından sahada oyuncularla kucaklaştı.

Sporcuları tek tek kutlayan Başkan Özcan; "Nazillimiz sporun pek çok alanında üstün bir performans göstermeye devam ediyor. Çok heyecanlı bir maç izledik. İnşallah bu yıl şampiyonluk için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.