Nazilli Belediyespor Voleybol Takımı Berkay Bülbül ile anlaşma sağladı.

Nazilli Belediyespor Voleybol Takımı Berkay Bülbül ile anlaşma sağladı.

Nazilli Belediyespor Voleybol Takımı kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip, sezona Okyanus Kolejinde başlayan smaçör mevkisinde görev alan 2003 doğumlu Berkay Bülbül ile anlaşma sağladı. Sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Nazilli Belediyespor Voleybol Takımımız kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sezona Okyanus kolejinde başlayan smaçör mevkisinde görev alan 2003 doğumlu Berkay Bülbül ile anlaşma sağladık. Oyuncumuz Berkay’a ve camiamıza hayırlı olsun. Hoşgeldin Berkay" ifadelerine yer verildi.