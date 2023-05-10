2022-2023 sezonu TFF U17 Bölgesel Gelişim Ligi’nde Türkiye üçüncüsü olan Eşin Group Nazilli Belediyespor U17 Futbol Takımı için belediye meydanında coşkulu karşılama gerçekleştirildi. Taraftarlar, yönetim kurulu üyeleri ile ailelerin karşıladığı takım, daha sonra Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve Yönetim Kurulu Başkan Ünal Önal ile bir araya geldi.

Altyapıda başarıların artarak devam edeceğine inandığını belirten Özcan, "Bu sene birçok spor dalında çeşitli başarılara imza attık. Voleybol ve basketbol takımımız ile play-offta yer aldık. Kadın futbol takımımız da devam eden liglerinde play-off oynamayı garantiledi ve önümüzdeki günlerde yükselme maçlarına çıkacaklar bu başarıların haricinde Milli haltercimiz kulüp lisanslı sporcumuz Burcu İldem Gerçekden’in yıldızlar Dünya şampiyonasında almış olduğu madalyalar ile daha da gururlandık. Bu yıl sadece futbol değil tüm spor dallarında Nazilli’mizin ismini sporcularımız ile birlikte duyurma başarısı gösterdik. Şimdide Kulüp tarihimizde ilk defa futbol alt yaş gruplarında U19 takımımızın göstermiş olduğu başarı sonrasında sizlerin de Tff bölgesel gelişim liglerinde U17 takımımız olarak sezonu Türkiye üçüncüsü olarak Nazillimize kupa getirmeniz bizleri çok mutlu etti. İlk maçta şansız bir şekilde yenilmenize rağmen üçüncülük maçında gösterdiğiniz başarı bizleri çok mutlu etti. Başarınızda emeği geçen başta değerli aileleriniz olmak üzere, tüm sorumlu antrenörlerinize teşekkür ederim. Sizler bizim geleceğimizsiniz. İnşallah önümüzdeki sezon kendi yaş kategorinizde şampiyonluğu Nazilli’ye getireceksiniz" ifadelerini kullandı.