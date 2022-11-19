Bölgesel Gelişim Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Eşin Group Nazilli Belediyespor U-19 takımı Nazilli Aydın Toscalı Futbol sahasında misafir ettiği Armoni Alanya Kestelspor’u 3-0 mağlup ederek namağlup şekilde yoluna devam ediyor.

Bölgesel Gelişim Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Eşin Group Nazilli Belediyespor U-19 takımı Nazilli Aydın Toscalı Futbol sahasında misafir ettiği Armoni Alanya Kestelspor’u 3-0 mağlup ederek namağlup şekilde yoluna devam ediyor.

Nazilli Belediye ve Kulüp Onursal Başkanı Kürşat Engin Özcan ve Eşin Group Nazilli Belediyespor Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörü Mesut Toros’unda tribünden takip ettiği karşılaşmada Nazilli Belediyespor U-19 takımı gollerini ilk yarıda Mehmet Yüksel Uyar ve ikinci yarıda Baran Kaya (2) kaydetti. Alınan galibiyet ile Eşin Group Nazilli Belediyespor U-19 takımı haftayı 16 puanla ile 2. sırada tamamladı. Eşin Group Nazilli Belediyespor U-19 takımı önümüzdeki hafta 26 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Uşakspor’un misafiri olacak.