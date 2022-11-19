Bölgesel Gelişim Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Eşin Group Nazilli Belediyespor U-19 takımı Nazilli Aydın Toscalı Futbol sahasında misafir ettiği Armoni Alanya Kestelspor’u 3-0 mağlup ederek namağlup şekilde yoluna devam ediyor.

Bölgesel Gelişim Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Eşin Group Nazilli Belediyespor U-19 takımı Nazilli Aydın Toscalı Futbol sahasında misafir ettiği Armoni Alanya Kestelspor’u 3-0 mağlup ederek namağlup şekilde yoluna devam ediyor.

Söke’de kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 şahıs yakalandı Söke’de kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 şahıs yakalandı

Nazilli Belediye ve Kulüp Onursal Başkanı Kürşat Engin Özcan ve Eşin Group Nazilli Belediyespor Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörü Mesut Toros’unda tribünden takip ettiği karşılaşmada Nazilli Belediyespor U-19 takımı gollerini ilk yarıda Mehmet Yüksel Uyar ve ikinci yarıda Baran Kaya (2) kaydetti. Alınan galibiyet ile Eşin Group Nazilli Belediyespor U-19 takımı haftayı 16 puanla ile 2. sırada tamamladı. Eşin Group Nazilli Belediyespor U-19 takımı önümüzdeki hafta 26 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Uşakspor’un misafiri olacak.