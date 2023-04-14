Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Gelişim Ligi U-17 3. Grubu’nda Eşin Group Nazilli Belediyespor U-17 Takımı ligin son maçında sahasında misafir ettiği Uşakspor’u 8-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Nazilli Şehir Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Uşakspor’u misafir eden Eşin Group Nazilli Belediyespor U-17 Takımı, üstün oyunu ile maçı 8-0 kazanmayı başardı. Müsabaka sonunsa şampiyonluğunu ilan eden siyah-beyazlıların gollerini; Necip Hökrek, Alp Bostancı, Oğuzhan Andaç, Efekan Subakan (2), Cemal İter, Baran Öcalan ve Çınar Okatan kaydetti. Karşılaşmayı Eşin Group Nazilli Belediyespor Başkanı Ünal Önal ve yöneticiler takip ederken genç futbolcuların aileleri ve taraftarlar da takımı yalnız bırakmadı.

"Hepimiz gururlandık"

Şampiyonlukta emeği geçen herkese teşekkür eden Eşin Group Nazilli Belediyespor Başkanı Ünal Önal, "Gençlerimizin başarısı ile hepimiz gururlandık. Futbolcularımızın sevinçlerini, ailelerinin sevinçlerini görmek bizleri çok mutlu etti. Yönetimimize Nazillimize hayırlı Olsun. Bizler uzun vadeli düşünerek daha da başarılı olacağız. Kulübümüz altyapısında büyük ilerleme var bunun meyvesini Berkay Aydoğmuş kardeşimiz ile aldık. Tabi bizlerin bunu daha ileriye taşıması gerekiyor. Hocalarımızın, genç futbolcularımızın gayretleri ile oluşan bir şampiyonluk oldu. Başta desteklerini bizden esirgemeyen Nazilli Belediye ve Nazilli Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan olmak üzere Teknik Heyetimize, genç futbolcu kardeşlerime, onların ailelerine çok teşekkür ederim. İnşallah bu şampiyonluğun ardından Play-off’larda da bizlerin yüzlerini güldürecekler. Şimdi daha çok çalışmamız gerekiyor" dedi.

"Her başarı kendi içinde özeldir"

Nazilli Belediye Başkanı ile birlikte Eşin Group Nazilli Belediyespor Bşakanı Ünal Önal’a teşekkürlerini ileten U-17 Takım Sorumlu Antrenörü Murat Angın da, "Her başarı kendi içinde özel. Bugün de biz şampiyonluk başarısını elde etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mutluluk benim için ilk defa olan bir şey değil. Ben doğduğum büyüdüğüm şehrimin takımında çeşitli kategorilerde şampiyonluklar yaşadım. Allah bunu bana nasip etti. Bu mutluluk hepimizin, bu mutluluk bütün sporcularımızın. Ben genç sporcu kardeşlerime ilk günden beri bizim hedefimiz var hedefimiz şampiyonluk dedim. Allah’ın izni ile de şimdi sıra play-off şampiyonluğuna geldi. İnanıyoruz, güveniyoruz çocuklarımıza. Bizi destekleyen Kürşat Engin Özcan başkanımız başta olmak üzere tüm yönetim kurulumuza, ailelerimize, herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.