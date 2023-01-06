TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını sürdüren Nazilli Belediyespor, futbol hayatına Nazilli’nin alt yapısında başlayan ve Erdem Özcan’ı Altay Spor Kulübü’nden kiraladı.

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını sürdüren Nazilli Belediyespor, futbol hayatına Nazilli’nin alt yapısında başlayan ve Erdem Özcan’ı Altay Spor Kulübü’nden kiraladı.

Nazilli Belediyespor anlaşmayı "Hoş Geldin Erdem" diyerek sosyal medya hesabından duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbola altyapımızda başlayan değişik alt yaş kategorilerinde forma giydikten sonra 2020-2021 sezonunda Altay spor kulübüne transfer olan ve bu sene Altay ile TFF 1.lig’ de 7 karşılaşmada görev alan 30 Ekim 2002 doğumlu sağ ve sol kanat mevkilerinde görev alabilen Nazillili oyuncumuz Erdem Özcan ile 2022-2023 sezonunun geri kalanı için (6 Aylık) kiralık olarak anlaşma sağlanmıştır. Oyuncumuz Erdem Özcan ve camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.