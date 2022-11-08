Goller: Assombalonga (dk.15, 29 pen., 51 ve dk. 90+6 pen.) (Adana Demirspor), Berkay Aydoğmuş (dk.13), Kaan Kılıçaslan (dk.34), Furkan Apaydın (dk.63) (Nazilli Belediyespor)

88. dakikada ceza yayı dışından çerçeveyi gören Nongoh şutunu çekti. Kaleci Canberk şık bir kurtarışla topu kornere çeldi.

29. dakikada penaltı vuruşunu kullanmak için topun başına geçen Assombalonga meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1

15. dakikada Rakitskiy savunma arkasına sarkan Assombalonga’ya pasını attı. Topla buluşan Assombalonga, ceza sahasına girdiği an vuruşunu yaptı. Top ağlarla buluştu. 1-1

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında Adana Demirspor’a konuk olan Nazilli Belediyespor, 96.dakikada yediği penaltı golü ile karşılaşmadan 4-3 mağlup ayrılarak kupaya veda etti.

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