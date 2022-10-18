Eşin Gorup Nazilli Belediyespor Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme turunda 19 Ekim Çarşamba günü saat 14:00’da Nazilli Şehir Stadında oynayacağı Arnavutköy Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Eşin Gorup Nazilli Belediyespor Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme turunda 19 Ekim Çarşamba günü saat 14:00’da Nazilli Şehir Stadında oynayacağı Arnavutköy Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Eşin Gorup Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Cihan Erdil ve yardımcıları gözetiminde Naz Naz‘da futbolcular ısınma hareketleri ile günün antrenmanına başladı. Futbolcular daha sonra kendileri için hazırlanan ter antrenmanı programı ile çalışmalarını tamamladı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk spor kompleksinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.