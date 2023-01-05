Spor Toto 2. Ligi 2022-2023 sezonu 2. yarı hazırlıklarına Antalya kampı ile devam eden Eşin Group Nazilli Belediyespor ilk hazırlık karşılaşmasından galibiyet ile ayrıldı.

Spor Toto 2. Ligi 2022-2023 sezonu 2. yarı hazırlıklarına Antalya kampı ile devam eden Eşin Group Nazilli Belediyespor ilk hazırlık karşılaşmasından galibiyet ile ayrıldı.

Spor Toto 2. Lig beyaz grupta mücadele eden Serik Belediyespor ile Antalya Belek’te karşılaşan naz naz ilk yarıyı 2-0 mağlup kapattı. İkinci yarıda Anıl Arıcıoğlu, Alim Harlak ve Berkay Aydoğmuşun attığı goller ile sahadan 2-3’ lük galibiyet ile ayrıldı.