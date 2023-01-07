TFF 2’nci Lig Beyaz Grup takımlarından Eşin Group Nazilli Belediyespor 2022-2023 sezonu 2. yarı hazırlıkları çerçevesinde karşılaştığı Spor Toto 1. Liginde mücadele eden Boluspor ile berabere kaldı.

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup takımlarından Eşin Group Nazilli Belediyespor 2022-2023 sezonu 2. yarı hazırlıkları çerçevesinde karşılaştığı Spor Toto 1. Liginde mücadele eden Boluspor ile berabere kaldı.

Eşin Group Nazilli Belediyespor, 2022-2023 sezonu 2. yarı hazırlıklarına Antalya kampı ile devam ediyor. Hazırlık çalışmaları çerçevesinde ikinci hazırlık maçına çıkan Naz naz sahadan beraberlik ile ayrıldı. Spor Toto 1. Liginde mücadele eden Boluspor ile karşılaşan siyah-beyazlılar ilk yarıda Berkay Aydoğmuş’un attığı gol ile 1-0 üstün kapattı. İlk ve ikinci yarıda farklı kadrolar ile mücadele eden Eşin Grup Nazilli Belediyespor rakibinin penaltıdan attığı gol sonrasında sahadan 1-1’lik beraberlik ile ayrıldı.