TFF 2. Lig Beyaz grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, ligin 10. haftasında sahasında konuk ettiği Zonguldak Kömürspor A.Ş.’ye 0-3 mağlup oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Nazilli ekibi, ilk etkili atağını 7’nci dakikada Baran ile buldu. Karşılaşmada Nazilli ekibinin Salih’in geliştirdiği atakta defansın eline çarpan meşin yuvarlak ve Furkan’ın defansın müdahalesiyle yerde kalmasına devam kararı veren orta hakem büyük tepki aldı. Karşılaşmanın 16’ncı dakikasında Oğuzhan’ın plasesine, 88’inci dakikasında Hakan Çevik’in penaltısına ve 90+2’de Fatih’in plasesine engel olamayan Nazilli ekibi, bu sezon sahasında ilk kez puan kaybetti. Nazilli ekibi 3-0’lık ağır mağlubiyet ile 19 puanla 5’inci sırada yer aldı.

Stat: Nazilli

Hakemler: Abdulbaki Ayyıldız, Birtan Yavuz, Enes Biroğlu

Nazilli Belediyespor: Ömer, Furkan, Baran, Ahmet, Süleyman Enes (Dk.62 Barış ) (Dk.79 Yakup Emre), Tibet (Dk.46 Ekrem), Salih, Ali (Dk.38 Anıl), Hakkı Can, Özkan, Recep Efe

Zonguldak Kömürspor: Yüksel Egemen, Nuri, Mümin, Oğuzhan (Dk.67 Fırat), Sarper (Dk.70 Sabrican), Hakan, Serkan, Murat, Serhat, Fatih, Ozan (Dk.84 Fuat)

Sarı kartlar: (Nazilli Belediyespor) - (Zonguldak Kömürspor)

Goller: Dk.16 Oğuzhan, Dk.88 Hakan, Dk.90+2 Fatih (Zonguldak Kömürspor)