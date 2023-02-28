Eşin Group Nazilli Belediyespor, Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve ülkeyi yasa boğan deprem felaketi sonrasında lige verilen aranın ardından Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan son açıklama sonrasında TFF 2. Ligi 25. haftasında 5 Mart 2023 Pazar Esenler Erokspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar maç hazırlıklarına başladı. Futbolcular, Efeler 09 SFK dostluk maçı sonrasında verilen 1 günlük izinin ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi’nde, Teknik Direktör Mesut Toros ve yardımcıları gözetiminde haftanın ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Aydın’a 4 bin 469 depremzede öğrencinin nakli yapıldı

Aydın’a 4 bin 469 depremzede öğrencinin nakli yapıldı

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