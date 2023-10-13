Türkiye Voleybol Federasyonu Büyükler 2. Ligi’nde 2023-2024 Sezonunda şampiyonluk mücadelesi verecek olan Nazilli Belediyespor Erkek Voleybol Takımı sezonun ilk maçına çıkıyor.

Voleybol takımı Baş Antrenörü Süleyman Bozkan gözetiminde gerçekleştirilen hazırlık dönemi sonrasında takım ilk maçında 15 Ekim Pazar günü saat 14.00’de Nazilli kapalı Spor Salonu’nda Muğla temsilcisi Göcek Spor ile karşı karşıya gelecek. Başarılı bir hazırlık kampı dönemi geçirdiklerini dile getiren Voleybol Takımı Şube Sorumlusu Türkay Koşar, "Yeni genç ve istekli kadromuzla 15 Ekim Pazar günü Nazilli Kapalı Spor Salonu’nda oynayacağımız sezonun ilk karşılaşmasına biz hazırız şimdi sıra Nazillili voleybol severlerde. Tüm sevenlerimizi Pazar günü takımımıza destek olmaya çağırıyoruz. Sezona güzel bir başlangıç yaparak hedefimize ulaşacağız. Her zaman spor ve sporcunun yanında olan Nazilli Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan beyefendiye teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi.