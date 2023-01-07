Nazilli Belediyespor Erkek Voleybol Takımı Enes Burak Aktürk, Tolga Gündoğan ve Tuncay Hızar ile anlaşma sağladı.

Nazilli Belediyespor Erkek Voleybol Takımı Enes Burak Aktürk, Tolga Gündoğan ve Tuncay Hızar ile anlaşma sağladı.

Nazilli Belediyespor Voleybol Takımı Tuncay Hızar, Tolga Gündoğan ve Enes Burak Aktürk ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Daha önceki yıllarda 2011-2012 Niksar Belediyespor ile Efeler liginde, 2014-2015 Ziraat Bankası Pav liginde Türkiye Şampiyonluğu ve 2021-2022 sezonunda Hatayspor ile Erkekler 1. Lig Türkiye Şampiyonluğu yaşamış en son Akkuş Belediyespor ile 1.Lig’de forma giyen köşe oyuncusu smaçör Tuncay Hızar; Arhavi Voleybol Takımı, Saint Joseph ve son olarak Malatya BBSK formaları giyen pasör Tolga Gündoğan ile pasör çaprazı olarak görev alan Milas Belediyespor, Niksar Belediyespor, Develi Belediyespor, Melikgazi belediyespor, Sinop Gerzespor ve son olarak Karacabey Belediyespor formalarını giymiş Enes Burak Aktürk ile anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmalar oyuncularımıza ve camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.