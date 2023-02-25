Eşin Group Nazilli Belediyespor, Efeler 09 SFK ile oynayacağı dostluk maçı hazırlıklarını tamamladı.

Eşin Group Nazilli Belediyespor, Efeler 09 SFK ile oynayacağı dostluk maçı hazırlıklarını tamamladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta yer alan Eşin Group Nazilli Belediyespor ve TFF 3. Lig 3.Grup’ta mücadele eden Efeler 09 SFK 26 Şubat Pazar günü Adnan Menderes Stadyumu’nda dostluk maçında karşılaşacak. Eşin Group Nazilli Belediyespor, saat 14.00’da depremzedelere destek için oynanacak olan dostluk maçı hazırlıklarını tamamladı. Futbolcular, Teknik Direktör Mesut Toros ve yardımcıları gözetiminde ısınma hareketleri sonrasında 5’e 2 top kapma oyunu sonrasında belirlenen ter antrenmanı programı ile çalışmalarını sonlandırdı.