Eşin Group Nazilli Belediyespor ligin 26. haftasında deplasmanda, 11 Mart Cumartesi günü saat 14.00’te deplasmanda oynayacağı Ankaraspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Hafta boyunca çalışmalarına devam eden futbolcular bugün gerçekleştirilen antrenman ile çalışmalarını tamamladı. Siyah beyazlı ekip, 10 Mart Cuma günü sabah saatlerinden karayolu ile Ankara’ya gidecek ve konakladığı otelde maç saatini beklemeye başlayacak. Hareketli ısınma çalışması ile günün antrenmanına başlayan futbolcular, daha sonra 5’e 2 top kapma oyunu antrenmana devam etti. Son bölümde belirlenmiş alanda taktiksel hücum ve savunma oyunu çalışması yapan futbolcular, streching ile antrenmanı tamamladı.