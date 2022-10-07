Eşin Group Nazilli Belediyespor, Pazar günü saat sahasında ağırlayacağı Bayburt İl Özel İdarespor müsabakası için antrenmanlara başladı.

Eşin Group Nazilli Belediyespor, Pazar günü saat sahasında ağırlayacağı Bayburt İl Özel İdarespor müsabakası için antrenmanlara başladı.

Eşin Group Nazilli Belediyespor, deplasmanda oynadığı ve 1-1 ‘lik skor ile sona eren Tarsus İdman Yurdu maçı sonrasında ara vermeden 9 Ekim Pazar günü saat 15.30’da Nazilli şehir stadında oynayacağı Bayburt İl Özel İdarespor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Cihan Erdil ve kurmayları kontörlünde Tarsus idman yurdu maçı kadrosunda olmayan ve belirli süre yer alan oyuncular ısınma hareketleri sonrasında kendileri için hazırlanan program dahilinde günün antrenmanını tamamladı. Belirli süre yer alan futbolcular ise yenileme antrenmanı ile günü tamamladı.

Naz Naz’da sakatlıkları bulunan oyuncularımız Fatih Üge ve Cemal Şener sağlık ekibimiz tarafından kendileri için hazırlanan program dahilinde takımdan ayrı çalıştı.