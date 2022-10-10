2022-2023 sezonunda Erkekler Basketbol 2. Liginde C grubunda mücadele edecek olan Nazilli Belediyespor Basketbol Takımı yeni sezon hazırlıklarına Uşak’ta gerçekleştirilen üçlü turnuva ile devam etti.

2022-2023 sezonunda Erkekler Basketbol 2. Liginde C grubunda mücadele edecek olan Nazilli Belediyespor Basketbol Takımı yeni sezon hazırlıklarına Uşak’ta gerçekleştirilen üçlü turnuva ile devam etti.

11-13 Kasım 2022 tarihinde oynanacak maçlar ile başlayacak olan yeni sezon öncesinde çalışmalarına devam eden Nazilli Belediyespor Basketbol Takımı geçtiğimiz günlerde Karşıyaka’ da katıldığı 4’lü 100. Yıl Turnuvası’ndan Şampiyon olarak ayrılmıştı. Potanın efeleri Uşak Belediyesi tarafından düzenlenen olan Uşak Kurtuluş Kupası’nda yer alarak şampiyon olarak ayrıldı. İlk gün maçında Ankara temsilcisi Net Değerleme Mavi Birlik Basketbol Takımı ile karşılaşan basketbol Nazilli Belediyespor Basketbol Takımı sahadan 68-60’lık skor ile üstün ayrıldı. Kurtuluş Kupası’nın 2. gününde İlkler Şehri Uşak Basketbol takımı ile karşılaşan potanın efeleri parkeden 67-58’ lik skorla ayrılarak, Uşak Kurtuluş Kupasını şampiyon olarak tamamladı.