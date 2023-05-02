Nazilli Belediyespor Basketbol Takımı Play-Off 2. Turu 3’üncü maçında misafir ettiği Etimesgut Belediyespor’a 58-73 mağlup olarak sezonu kapattı.

Türkiye Basketbol 2. Ligi Play-Off 2. Turunun 3’üncü maçında Nazilli Belediyespor, Etimesgut Belediyespor’u ağırladı. Nazilli Kapalı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya ilçede yaşayan basketbol severler yoğun ilgi gösterirken, karşılaşmaya iyi başlayan konuk takım ilk çeyreği 12-16 önde bitirdi. Etimesgut Belediyespor, ikinci periyotta da üstünlüğünü koruyarak soyunma odasına 32-36 önde gitti. Ankara temsilcisi 3’ncü çeyrekte farkı gittikçe açarak son periyota 11 sayı önde 46-57 üstünlükle gitti. Son çeyrekte de Etimesgut Belediyespor’un 58-73 galibiyeti ile sonuçlandı. Alınan bu sonuçla Nazilli Belediyespor Basketbol Takımı Play-Off’lara veda edip sezonu tamamladı.