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İlk yarısını ev sahibi Teşvikiye’nin 54-39 önde tamamladığı karşılaşmada potanın efeleri son periyottaki üstün oyununda son saniye 3’lüğüne engel olamadı ve karşılaşmanın normal süresi 78-78’lik skorla berabere tamamlandı. Uzatmalarda İstanbul’da desteğe gelen Nazilli taraftarının da gücüyle tecrübesini konuşturan basketbolcular, parkeden 84-93’lük skorla galip geldi.

Türkiye Basketbol Federasyonu 2. Ligi 14. hafta karşılaşmasında İstanbul temsilcisi Teşvikiye Spor Kulübü’nün misafiri olan Nazilli Belediyespor Basketbol Takımı, parkeden 84-93’lük skorla galip ayrıldı.

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