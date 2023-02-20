Eşin Group Nazilli Belediyespor’dan yapılan açıklamada, "Eşin Group Nazilli Belediyesporumuz 2022-2023 sezonu ikinci yarısı planlaması çerçevesinde geçtiğimiz sezon Bursa Yıldırımspor’da oynayan Altınordu FK’lı futbolcu 22 yaşındaki orta saha mevkiinde görev alan Barışcan Işık Altunbaş ile 1,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Oyuncumuza ve camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

Aydın’da 30 bin adet kaçak sigara ele geçirildi

Aydın’da 30 bin adet kaçak sigara ele geçirildi

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta yer alan Eşin Group Nazilli Belediyespor orta saha mevkiinde görev alan Barışcan Işık Altunbaş ile bir buçuk yıllık anlaşma sağladı.

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