Eşin Group Nazilli Belediyespor 18 Eylül pazar günü Nazilli şehir stadında oynayacağı Amedspor karşılaşması için sabah kahvaltısında buluştu. Kulüp Yönetim Kurulu Başkanımız Ünal Önal ve yöneticilerin ev sahipliğinde kahvaltıda buluşan takım Amedspor karşılaşması öncesinde moral depoladı.

Eşin Group Nazilli Belediyespor 18 Eylül pazar günü Nazilli şehir stadında oynayacağı Amedspor karşılaşması için sabah kahvaltısında buluştu. Kulüp Yönetim Kurulu Başkanımız Ünal Önal ve yöneticilerin ev sahipliğinde kahvaltıda buluşan takım Amedspor karşılaşması öncesinde moral depoladı.

’Tüm Nazilli Sizlerden gelecek güzel haberleri bekliyor’ diyerek sözlerine başlayan Kulüp Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Önal, "Bizlere her fırsatta ne kadar onurlu ve karaketerli bir duruş sergilediğinizi gözteriyorsunuz. İnşallah Amedspor karşılaşması ile şansızlığı kırıp diğer maçlarımıza daha güçlü daha inançlı çıkarak daha iyi yerlere geleceğimizi biliyoruz. İyi günde berabersek kötü günde de beraber olacağız. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımıza, Teknik Direktörümüz Cihan Erdil Hocamıza ve ekibine, Takım kaptanımız Mehmet Ersavaş başta olmak üzere tüm futbolcu kardeşlerime teşekkür eder, Amedspor karşılaşmasında başarılar dilerim" dedi.

Kulüp Başkan Yardımcısı Erkan Abbasoğlu, "Aramıza bu yıl katılan birçok arkadaşımızın transfer görüşmesinde beraberdik. Hepinizin çok karakterli oyuncularsınız. Neler yapabileceğinizi çok iyi biliyoruz. Hepiniz seçilmiş oyuncularsınız. Sizlere inanıyor ve güveniyoruz. Amedspor karşılaşmasında da başarılar diliyorum" diye konuştu.

Sivas Belediyespor karşılaşmasında futbolcuların büyük bir mücadele örneği gösterdiğini belirten Teknik Direktör Cihan Erdil, "Futbolcularımız Çarşamba günü deplasmanda oynadığımız Sivas Belediyespor karşılaşmasında bizlere neler yapabileceklerini gösterdiler. Kısa bir süre önce aranıza katılamam rağmen kendilerinde istediklerimizin birçoğunu yerine getirdiler. Şansız bir biçimde sahada eksik kalmamıza rağmen karşılaşmadan kopmadan büyük bir özveriyle mücadele örneği gösterdiler. Bizlerin arkasında durmaya devam edin. Futbolcularımız bunu hakkediyor. İnşallah Amedspor karşılaşması ile başlayıp skor ve puan anlamında daha güzel başarılara imza atacağız. Bu güzel birlik kahvaltısı için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Birlik ve beraberlik içinde bu kahvaltı organizasyonu için teşekkür eden takım kaptanı Mehmet Ersavaş, "Sivas karşılaşmasında tüm arkadaşlarım bir karakter ortaya koydu. Sivas karşılaşması bizde bu ligde varız manasında bir karşılaşmaydı. Belki birşeyler eksik kaldı ama İnşallah Amedspor karşılaşmasından galip gelerek. Bundan sonrası için bizlere inanan güvenen herkesi mutlu edeceğiz" dedi.