Yerel Yönetimler Dergisi’nin 9’uncu Ödül Töreni’ne, Nefes Tepesi Projesi ile katılan Nazilli Belediyesine en iyi çevre düzenleme kategorisi proje ödülü verildi.

Nazilli Belediyesi Kayseri’de düzenlenen, Yerel Yönetimler Dergisi’nin 9’uncu Ödül Töreni’nde, gerçekleştirdiği en iyi çevre düzenleme kategorisi projesi ödülüne layık görüldü. 500 ilçe belediyesi arasından en iyi proje seçilen Nefes Tepesi Projesi ödülünü Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan adına vekâleten Nazilli Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Refika Yıldız Çakır aldı.

Kayseri İl Kültür Merkezi’nde geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen Yerel Yönetimler Dergisi’nin 9’uncu Ödül Töreni’ne Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Kayseri İl Turizm Müdürü İl Müdürü Doç. Dr. Şükrü Dursun, İl ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Ödül törenine katılan tüm belediye başkanları ve vekillerine hoş geldiniz diyerek bir konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan Yerel Yönetimler Dergisi Yönetimi’ne ve çalışanlarına böyle bir organizasyonu gerçekleştirmelerinden dolay teşekkürlerini iletti.

Nazilli Belediyesine layık görülen En İyi Çevre Düzenleme kategorisi Proje Ödülünden dolayı onurlandıklarını ifade eden Başkan Özcan. Organizasyonu gerçekleştiren Yerel Yönetimler Dergisinin Yönetimine ve çalışanlarına, misafirperverliklerinden dolayı da Kayseri Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Özcan, “ Nazilli Belediyesi olarak Nefes Tepesi projesi ile 500 İlçe belediyesi arasından Çevre düzenleme kategorisi ödülüne layık görülmekten dolayı çok mutlu olduk ve onurlandırıldık. Asıl teşekkürü projeyi hazırlayan Refika Yıldız Çakır Müdüreme ve Gökhan Esassolak beyefendiye ye yapıyorum. İnşallah çok daha güzel hizmetler ile halkımızın memnuniyeti, güvenini daha üst seviyelere çıkararak, mutlu gülen yüzleri görmek bizim en büyük ödülümüz olacaktır” dedi.