Sosyal belediyecilik alanında yaptığı çalışmalarla örnek olmaya devam eden Nazilli Belediyesi, Ramazan ayının 10’uncu gününde Yıldıztepe Mahallesi’nde 5 bin kişilik iftar sofrası kurdu.

Nazilli Belediyesi tarafından Ramazan ayının ilk gününden bu yana kentin farklı noktalarında düzenlenen iftar programları devam ediyor.

Belediye Meydanı, Pınarbaşı, Yeni Sanayi, Yeşil ve Sümer Mahallelerinin ardından son olarak Yıldıztepe Mahallesi’nde binlerce kişi Nazilli Belediyesi’nin iftar programında orucunu birlikte açtı.

Vatandaşlarla tek tek sohbet edip taleplerini dinleyen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, diğer mahallelerde olduğu gibi notlar alarak daire müdürlerine iş ve işlemlere ilişkin talimatlar vermeyi ihmal etmedi.

Sabah saatlerinde yol, bakım, onarım ve tadilat gibi belediye faaliyetlerini yakından takip eden Başkan Özcan, akşam iftar programının ardından mahalle mahalle kahvehaneleri gezerek vatandaşlarla buluşuyor. Düzenlenen programlara vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Özcan, “Nazillimiz acısında tatlısında her zaman olduğu gibi birliğin ve beraberliğin en üst seviyede yaşandığı şehirlerden biridir. Nazillili olmaktan gurur duyuyorum. Hemşehrilerimizle yangın olduğunda da deprem olduğunda da birlikte omuz omuzaydık. Düğün dernek olduğunda, kurtuluş bayramlarımızda da birlikteydik. Birlik ve bereketin ayı Ramazan’da aynı sofradayız. Allah hepsinden razı olsun” dedi.