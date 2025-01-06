Nazilli Belediyesi, kendisine ait arazilerdeki zeytinlerin hasadını gerçekleştirirken, Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; "En kaliteli zeytinyağı Nazilli’den çıkıyor" dedi.

Nazilli Belediyesi, mülkiyetine ait tarlalardaki zeytinleri değerlendirerek vatandaşlara katkısız zeytinyağı sunuyor. Belediye ekiplerinin titizlikle yürüttüğü hasat çalışmaları sonucunda toplanan zeytinler, yağhanede işlenerek zeytinyağı haline getiriliyor. Elde edilen doğal zeytinyağı ise belediye işletmelerinde halka sunuluyor. Konuyla ilgili bölgede incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; “Nazilli halkına ait en küçük şeyi ziyan etmiyoruz. Halkımıza ait bu zeytinlikten elde ettiğimiz yağları yine halkımıza sunuyoruz. Ülkemizde en kaliteli zeytinler Aydın’da, en kaliteli zeytinyağı ise Nazillimizde üretilmektedir. Bu kaliteyi halkımızla paylaşmaktan gurur duyuyoruz” diyerek üretime dayalı projelerle halka katkı sunmaya devam edeceğini dile getirdi.