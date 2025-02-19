Kentin en büyük problemlerinden biri olan kullanışsız yolların yenilenmesi için 2025 yılı itibariyle çalışmalarına hız veren Nazilli Belediyesi, Yeni Sanayi Mahallesi’nde yol yenileme çalışmalarına başladı.

Çalışmalar kapsamında Yeni Sanayi Mahallesi 935 Sokak’taki eski toprak yolun stabilizesi yapılarak parke taşı döşeme işlemlerine başladı.

Nazilli Belediyesi’nin hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Mahalle Muhtarı Osman Yalın; "Bu sokakta geçmiş yıllarda bir çalışma başlatılmış ancak yolumuz yarım bırakılmıştı. Başkanımızın mahallemizi ziyareti sırasında kalan alanın da yapılması için talepte bulunduk. İsteğimiz hızla yerine getirildi ve mahallemizde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalara başladı. Taleplerimizin hızla yerine getirilmesi ve yollarımızın yapılmasından dolayı Yeni Sanayi Mahallesi olarak mutluyuz. Şahsım ve mahallem adına başta Belediye Başkanımız Ertuğrul Tetik olmak üzere tüm ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Nazilli’nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her noktasına hizmet ulaştırmak için çalıştıklarını kaydeden Başkan Tetik, yol yenileme faaliyetlerinin aralıksız süreceğini ifade etti.