Her hafta hazırlanan program çerçevesinde günlük çalışmalarını gerçekleştiren Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sorumsuzca bırakılan çöplerin şehrin genel görünümünü olumsuz etkilediğini ifade ederek vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulundu.

Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri; ilçe genelinde rutin olarak gerçekleştirilen temizlik faaliyetlerinin etkin şekilde yürütülmesi için vatandaşlara iş birliği çağrısı yaptı. Belediye Meydanı başta olmak üzere ilçedeki park, bahçe, cadde, sokak gibi ortak kullanım alanlarına gelişigüzel bırakılan çöplerin hem halk sağlığını olumsuz etkilediğini hem de şehrin genel görünümünü bozduğunu ifade eden yetkililer, çöplerin konteynerlere uygun şekilde bırakılması gerektiğinin altını çizdi.

İlçedeki her sokağın rutin bir şekilde saha ekipleri tarafından temizlendiğini belirten Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, “Bir şehrin gelişmişlik düzeyini gösteren en büyük etkenlerden biri de sokaklarının temizliğidir. Ekiplerimiz canla başla Nazillimizin her köşesinde temizlik yapıyor. Ancak üzüldüğümüz nokta yarım saat önce temizlenen bir bölgenin 30 dakika içerisinde çöplerle dolduruluyor olması. Nazilli halkı çevre konusunda duyarlıdır, bilinçlidir. Bu bilincin yaygınlaşmasını ve halkımızın belediyemizle iş birliği içerisinde başlattığımız temizlik seferberlerine katılmasını istiyoruz. Bu kötü görüntüler Nazillimize yakışmıyor” dedi.