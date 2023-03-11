Nazilli Belediyesi tarafından ’güçlü toprak güçlü Nazilli’ sloganı ile başlatılan 30 bin incir fidanı dağıtımının ilk etabı Arslanlı Mahallesi’nde düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Bugüne kadar yaptığı çalışmalarla ‘kalkınma kırsaldan başlar’ anlayışını destekleyen Nazilli Belediyesi, üretimde verimliliği artırmak amacıyla 30 bin incir fidanı dağıtımının ilk etabına başladı. Arslanlı Mahallesi’nde düzenlenen dağıtım töreninde, üreticilere 10’arlı şekilde düzenlenmiş bağlarda incir fidanları verildi.

Kentin simgelerinden olan zeytin, kestane ve incirin üretiminin ve rekoltesinin artırılması için bugüne kadar pek çok çalışma yaptıklarını kaydeden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Bugün gerçekleştirdiğimiz dağıtımımızda Dereağzı, Aşağı Örencik, Yukarı Örencik, Çatak, Apaklar, Arslanlı, Şimşelli ve Eycelli Mahallelerimizdeki üreticilerimizle buluştuk. Geçimini çiftçilikle sağlayan hemşehrilerimize katkıda bulunmak için fidan dağıtım faaliyetlerimizi artırarak devam ettiriyoruz. Önümüzdeki günlerde diğer mahallelerimizde 2’nci etap dağıtım çalışmalarımızı yürüteceğiz. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Törende, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için ise lokma hayrı yapılarak Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu.