Aydın’ın Söke ilçesinde bir kağıt fabrikasında çıkan yangına müdahale sürerken, Nazilli Belediyesi de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangın fabrikanın geniş bir alanına yayılırken, itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcadı. Destek amacıyla bölgeye giden Nazilli Belediyesi, gönderdiği su tankeri ile söndürme çalışmalarına katkı sundu. Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, yangından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Bölgedeki ekiplerin yangını söndürme çabalarına destek olmak amacıyla belediyemizin imkanlarını seferber ettik. Yangından zarar gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" sözlerini kaydetti.