Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, her gün 10 binden fazla kişinin geçiş güzergahında yer alan Belediye Meydanı’nı bakıma aldı.

Sabah erken saatlerde çalışmalara başlayan ekipler, ot biçme, budama ve temizlik faaliyetlerini detaylı bir şekilde gerçekleştirdi. Oturma alanlarının bulunduğu noktalar vatandaşların rahatlıkla sosyalleşebilmesi için tek tek kontrol edilerek bakım işlemleri titizlikle yapıldı. Peyzaj projesi dikkate alınarak yürütülen çalışmalarda yürüyüş alanlarındaki tüm yabani otlar personeller tarafından tek tek temizlendi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin söz konusu çalışmaları ilçe genelinde kamuya açık tüm noktalarda gerçekleştirdiğini kaydeden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Mesai arkadaşlarımız zaman zaman 40 dereceleri bulan hava sıcaklıklarına rağmen özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı tüm alanlarda faaliyetlerine devam ediyor. Öğle sıcaklıkları öncesi çalışmaların tamamlanması için sabah erken saatlerde mesaiye başlamalarına dikkat ediyoruz. Belediye Meydanımız akşam saatlerine kadar vatandaşların geçiş noktası olarak kullandığı, özellikle akşam saatlerinde ise ailesi ile birlikte vakit geçirdiği bir nokta. Bu nedenle hem halk sağlığını korumak hem de ferah ve modern bir görünüme kavuşturmak için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.