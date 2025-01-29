Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki parklarda çevre düzenleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Görüntü kirliliğine neden olan alanlarda boyama çalışması yaparak parklara daha estetik bir görünüm kazandıran ekipler, ağaç dikim faaliyetlerine de eş zamanlı olarak devam ediyor. Bu kapsamda, kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmayı hedefleyen Nazilli Belediyesi, şehrin geleceğini daha yeşil bir şekilde inşa etmek için yoğun mesai harcıyor.

Söz konusu çalışmalarla yalnızca bugüne değil, gelecek nesillere de daha güzel bir çevre bırakmayı amaçladıklarını ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, “Belediyemize ait fidanlıklarda kendi yetiştirdiğimiz ağaçları ilçemizdeki park ve bahçelere dikiyoruz. Aynı zamanda parklarımızda görüntü kirliliğine neden olan noktalarda da yeniden bir düzenleme gerçekleştiriyoruz. Halkımızdan isteğimiz ortak yaşam alanlarını kullanırken daha dikkatli olunması ve bu alanların temiz bırakılması. Çünkü parklar tüm Nazilli halkının. Bu bilinçle hareket etmek ve ortak alanların kullanılması konusunda daha titiz olmak gerekiyor. Emeği geçen tüm personellerime teşekkür ediyorum” sözlerini kaydetti.

Yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını ifade eden mahalle sakinleri, yeşil alanların artırılmasının hem çevreye hem de yaşam kalitesine olumlu etkiler sağladığını dile getirerek Nazilli Belediyesi’ne teşekkür etti.