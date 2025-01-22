Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Karaçay ve Dumlupınar Mahallelerinde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Sabah erken saatlerde çalışmalara başlayan ekipler mahalle genelinde sokak ve kaldırımları süpürerek atıkları topladı. Vatandaşların daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamaları için periyodik olarak temizlik çalışmalarının devam edeceği belirten Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Hemşehrilerimizin çevre temizliği konusunda daha özenli olmalarını ve atıklarını belirlenen alana bırakmaları istediğimizi yineliyoruz. Bu konuda ciddi bir duyarlılık geliştirmek için sık sık çağrıda bulunuyoruz. Çevre temizliği konusunda farkındalığın artması için benzer çalışmaları tüm mahallelerimizde sürdüreceğiz" dedi.

Nazilli Belediyesi, temiz ve yaşanabilir bir şehir hedefiyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.