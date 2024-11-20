Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Adnan Menderes Üniversitesi İsabeyli Kampüsü’nde ot biçme, ağaç budama ve temizlik çalışması yaptı.

Nazilli’ye bağlı 82 mahallenin tamamında belirli aralıklarla faaliyetlerine devam eden Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, son olarak İsabeyli Yerleşkesi’nde detaylı bir çalışma gerçekleştirdi.

Çalışmalar kapsamında sonbaharda kuruyan ve tehlike oluşturan ağaç dalları görevli ekipler tarafından budandı. Öğrencilerin sık sık vakit geçirdiği kamelyalar ise temizlenerek okul bahçesindeki kuruyan otlar biçildi.

Söz konusu çalışmalarla ferah bir görünüme kavuşan alan vize sınavlarına hazırlanan öğrencilerin daha sağlıklı ve hoş bir ortama kavuşmaları açısından büyük bir titizlikle gerçekleştirildi.

Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla Nazilli’nin daha temiz bir görünüme kavuşması için mücadele ettiklerini kaydeden Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; “Nazillimizin her noktasında bu tür çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ancak ne yazık ki sürekli olarak temizlendiği halde saatler içerisinde yeniden çöple dolan alanlar var. Halkımıza sık sık çağrıda bulunuyoruz. Temizlik seferberliğimize destek olan tüm halkımıza teşekkür ediyor, herkesi çevremiz konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Sizler olmadan başaramayız” dedi.