Nazilli Belediyesi’nden İncirliova Belediyesi’ne otobüs hibe edildi.

Nazilli Belediye Başkan vekili Ali Ertürk İncirliova Belediyesi’ni ziyaret ederek, vatandaşlara hizmet amaçlı kullanılmak üzere Nazilli Belediyesi tarafından hibe edilen otobüsü yetkililere teslim etti.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın Ankara’da olması nedeniyle Başkan Vekili Ali Ertürk tarafından anahtarları teslim edilen otobüs önünde bir açıklama yapan Başkan Ertürk: “Nazilli Belediyemiz tarafından kardeş belediyemiz olan İncirliova Belediyemizin hizmetlerde kullanması amacıyla otobüsü hediye ettik. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.