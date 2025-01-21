Nazilli Belediyesi, Güzelköy Mahallesi’nde 2 bin metrekarelik alanda yol yapım çalışmalarına başladı.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçenin her noktasına hizmet götürme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Güzelköy Mahallesi’nde yaklaşık 2 bin metrekarelik alanda başlatılan yeni yol yapım projesiyle bölge halkının uzun zamandır beklediği ulaşım sorununa çözüm getirilecek. Durasıllı- Güzelköy bağlantı yolunda yapılan stabilize işlemlerinin ardından parke taşı döşeme çalışmalarına başlayan ekipler, yolun modern ve uzun ömürlü bir yapıya kavuşması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yalnızca merkezi bölgelerde değil, ilçenin en uzak mahallelerinde bile eşit hizmet anlayışıyla çalıştıklarını kaydeden Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; "Temizlik, sosyal faaliyetler ve yol yapım çalışmalarıyla güzel şehrimizin her noktasına hizmet götürmeye devam ediyoruz. Güzelköy mahallemizdeki bu alan uzun zamandır yapılmayı bekliyordu. Gerekli saha incelemelerin ardından ekiplerimiz çalışmalara başladı. Emeği geçen tüm personelime teşekkür ediyorum. Yolumuzu en kısa sürede tamamlayıp hizmete açacağız. Nazilimize hayırlı olsun" dedi.