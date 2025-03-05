Nazilli Belediyesi, yeni yılla birlikte temizlik çalışmalarına hız vererek ilçenin birçok noktasında kapsamlı temizlik faaliyetleri yürütüyor.

Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Karaçay Mahallesi’ndeki eski sanayi bölgesinde geniş çaplı bir temizlik çalışması başlattı. Sanayi esnafının ve vatandaşların daha temiz bir ortamda faaliyet göstermesi için gerçekleştirilen çalışmalarda yollar süpürülerek çöpler toplandı. Ayrıca, yağmur suyu kanalları temizlenip çevre düzenlemesi yapılarak bölgenin genel görünümü iyileştirildi.

Nazilli Belediyesi yetkilileri, eski sanayi bölgesindeki çalışmaların ardından ilçenin diğer bölgelerinde de benzer temizlik faaliyetlerinin süreceğini belirtti. Sanayi esnafı ve mahalle sakinleri, yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Nazilli Belediyesi’ne teşekkür etti.