Nazilli Belediyesi ekipleri, Sevindikli Mahallesi’nde yaşayan ve oğlunun mezarına diktiği çiçeklere çevredeki hayvanların zarar verdiğini söyleyen annenin talebini anında yerine getirerek mezarlık çevresinde çalışma yaptı.

Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın talimatıyla Fen İşleri ve Mezarlıklar Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalarda mezarlığın istinat duvarları bakıma alınarak giriş kısmına sürgülü demir kapı eklendi.

Çalışmalarından dolayı Nazilli Belediyesi’ne teşekkür eden acılı anne; “Oğlumu 18 yaşında kaybettim. Her gün mezarının başına gelip dua ediyorum, çiçekler dikiyorum. Diktiğim çiçeklere hayvanların zarar verdiğini gördüm. Başkanımıza söyledim. Allah razı olsun ekiplerin köyümüze geldiğini görünce çok mutlu oldum, yalnız olmadığımı anladım” dedi.