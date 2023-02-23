Nazilli Belediyesi depremzede çocukların sosyalleşmelerine katkıda bulunmak, moral ve motivasyonlarını güçlendirmek için oyun parkı yapıyor.

Nazilli Belediyesi depremzede çocukların sosyalleşmelerine katkıda bulunmak, moral ve motivasyonlarını güçlendirmek için oyun parkı yapıyor.

Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, deprem bölgesinden gelerek yurda yerleştirilen depremzedelerin çocukları için Gevherhan Sultan Kredi Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdunda oyun parkı oluşturuyor.

Tüm ülkeyi sarsan ve ’Asrın Felaketi’ olarak nitelendiren Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman ve Hatay’dan Nazilli’ye gelen ve getirilen depremzedelere her türlü imkan sunulması için çalışmalar devam ediyor. Depremden en çok etkilenen psikolojik olarak da büyük hasarlar alan çocukların, yaşadıkları deprem travmasını bir an önce atlatmaları ve moral bulmaları için yaşadıkları alanların çevresinde oyun parkları kuruluyor.

Depremin yaşandığı ilk saatlerden itibaren depremzedelerin yaralarını sarmak için tüm imkânlarını seferber eden Nazilli Belediyesinin depremzede çocukları da ihmal etmediğine vurgu yapan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “İsabeyli Gevherhan Sultan Öğrenci Yurdu’na yerleşen misafirlerimizin tüm ihtiyaçları, istekleri bizim önceliğimizdir. Özellikle de çocuklarımıza yaşadıkları zor günleri unutturmak için elimizden gelenin fazlasını yapmak bizim boynumuzun borcudur” dedi.