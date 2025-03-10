Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Dallıca Mahallesi Atatürk Bulvarı 4561 Sokak’ta yeni yol yapım çalışmasına başladı.

Çalışmalar kapsamında eski toprak yolun yağmurlama alt yapısının tamamlanmasının ardından parke taşı döşeme işlemleri yapıldı.

Şehrin her geçen gün büyüyen ve gelişen noktalarından biri olan Dallıca’da yol yapım faaliyetlerine hız verdiklerini kaydeden Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Yeni yapılaşma olan noktalar ile şehrimizde ömrünü tamamlamış yollarımızı eş zamanlı olarak yenilemeye gayret ediyoruz. Yeni yolların açılması, eski yolların ise yenilenmesi için yoğun bir çalışma programı hazırladık. Ekiplerimiz Nazillimizin dört bir yanında faaliyetlerini sürdürüyor" dedi.

Kısa sürede tamamlanması beklenen yol önümüzdeki günlerde yaya ve araç trafiğine açılarak halkın kullanımına sunulacak.