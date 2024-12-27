Nazilli Belediyesi, 2025 yılına girerken Cumhuriyet Meydanı’nı rengarenk bir görünüme kavuşturdu.

Meydana yerleştirilen ve üzerinde “Mutlu Yıllar Nazilli” yazılı fotoğraf platformu, vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Bunun yanı sıra meydandaki palmiye ve zeytin ağaçları da ışıklarla süslenerek yılbaşı ruhuna uygun bir şekilde dekore edildi.

Nazillililer, platformda çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaşarak bu güzel atmosferi daha da yaygınlaştırıyor. İlk paylaşımı, Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik kendi sosyal medya hesabından yaparak hem bu özel çalışmayı tanıttı hem de tüm ilçe halkının yeni yılını kutladı.

Başkan Tetik paylaşımında, "Nazilli olarak 2025’e umutla ve mutlulukla giriyoruz. Meydanımıza uğrayarak hem bu güzel atmosferi yaşayın hem de hatıralarınızı ölümsüzleştirin. Yeni yılın tüm dünyaya sağlık, mutluluk ve barış getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.