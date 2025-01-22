Nazilli Belediyesi, ara tatilde çocuklara keyifli anlar yaşatmak amacıyla ücretsiz tiyatro bileti dağıttı.

Ünlü oyuncu Gülnihal Demir ve Nuri Yiğit’in sahne aldığı “Arkadaşım Ben Geldim” adlı müzikli ve danslı çocuk oyunu, 23-24 Ocak tarihlerinde sahnelenecek. Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda düzenlenecek oyun, 14.00 ve 16.00 saatlerinde iki seans olarak sahnelenecek. Eğlenceli müzikler ve rengarenk bir sahne tasarımıyla çocukların beğenisini kazanacak oyun, öğrencilere unutulmaz bir tatil hediyesi sunacak.

Tüm çocukları tiyatro oyunu izlemeye davet eden Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; "Bu tür etkinliklerle çocuklarımızın sanata olan ilgisini artırmayı ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Çocuklarımıza hem eğlenceli hem de eğitici bir tatil hediyesi olacak bu oyuna herkesi bekliyoruz" sözlerini kaydetti.