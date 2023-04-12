Nazilli Belediyesi; Ramazan ayı boyunca çeşitli mahallelerde düzenlediği iftar sofralarına Başkan Özcan’ın ev sahipliğinde devam ederken, Şirinevler Mahallesi Eşref Özel Kapalı Pazaryeri’nde 5 bin kişilik iftar yemeği verildi.

İftar programına teşrif eden tüm hemşehrilerine teşekkür eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Bugün iftarımızı Şirinevler Mahallemizde vatandaşlarımızla gerçekleştirdik. Genç, yaşlı, kadın, erkek demeden iftarımıza gelen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Ramazan’ın ilk gününden bu yana tüm programlarımızı dolu dolu geçirdik. Birlik ve beraberlik içinde, bu güzel ayın bereketini hep birlikte yaşamaya devam edeceğiz” dedi.

Nazilli Belediyesi tarafından şehrin çeşitli noktalarında düzenlenen iftar yemekleri, 14 Nisan Cuma günü Cumhuriyet Parkı’nda devam edecek.