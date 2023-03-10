Saha çalışmalarına hız veren Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Yeşil Mahalle 1859 Sokak’ta yol planı içinde bulunan ve kamulaştırılması yapılan binanın yıkım çalışmalarını yerinde inceledi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, şehrin yaya ve araç trafiği en yoğun noktalarından biri olan devlet hastanesi bölgesinde yol hamlelerine devam ediyor. Uzun yıllardır Nazilli’nin en büyük sorunları arasında yer alan ve yol planı içinde bulunan binaların kamulaştırmalarının bir bir yapıldığını kaydeden Başkan Özcan, Yeşil Mahalle 1859 Sokak’ta Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen yıkım çalışmalarına bizzat katıldı.

Bağlantı yolları üzerinde bulunan yapıların imha edilerek trafik akışının rahatlatılacağını belirten Başkan Özcan, belediyeye ait iş makinalarının bir kısmının hala deprem bölgesinde olduğunu da hatırlatarak, araçların ilçeye dönmesi ile çalışmaların hız kazanacağını ifade etti.

Tüm belediye personellerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Özcan; “İlçemiz genelinde hayati açıdan tehlike arz eden binaları imha etmeye çalışıyoruz. Söz konusu yollarımızın açılması ile trafik akışı rahatlayacak. Yeşil mahalle 1859 Sokak’ta mevcut yol var. Fakat daha önceki dönemlerde ev yapılmış. O evlerin kamulaştırmasını yapmış ve yıkmıştık. Bu sayede uzun zamandır açılmayan, kullanılamayan bağlantı yollarını açmış olacağız. Yıkım çalışmalarının arından bordürlerini çekeceğiz. Alt yapı hizmetlerinin sağlanması için ilgili kurumlara yazılarını yazdık. Alt yapı hizmetleri temin edildikten sonra bakanlık destekli projemizde parke taşı kaplaması yapılarak vatandaşımızın hizmetine açılacak. Şehrimizi modern yollara kavuşturuyoruz. Mahallemize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.